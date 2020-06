Sandro Pedroso surpreende ao posar com Leonardo após separação de Jéssica Costa

Quem pode parar Bolsonaro já está nas ruas

Sandro Pedroso surpreendeu ao aparecer abraçado com o ex-sogro Leonardo, dias após o anúncio do fim do casamento com Jéssica Costa, filha do sertanejo.

“Que tarde abençoada. Tem gente falando besteira. Amo a Jéssica!”, escreveu ao aparecer abraçado com Leonardo e o ator Eri Johnson. Depois ele editou a legenda e deixou apenas “tarde abençoada”.

Ao que parece a relação de Sandro e Leonardo já não é mais a mesma e os dois estão se dando bem. O cantor não gostava do genro como

Segundo a colunista Fabia Oliveira, Sandro está ajudando Eri na abertura de um bar em Goiás e está passando os dias na fazenda de Leonardo.