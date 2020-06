Salário de estrela de Reinaldo Gottino causa ciúmes e climão nos bastidores da Record

Quem pode parar Bolsonaro já está nas ruas

Reinaldo Gottino voltou à Record com status de estrela após 8 meses na CNN Brasil e o salário altíssimo do apresentador tem causado ciumeira e climão na emissora de Edir Macedo.

De acordo com o ‘Notícias da TV’, Gottino recebe R$ 500 mil por mês enquanto outras pratas da casa abriram mão de parte do salário por conta da pandemia para ajudar a emissora. A situação causou ciumeira e saias justas na Record.

Gottino agora recebe cinco vezes mais que Luiz Bacci, que é a maior audiência da emissora. Rodrigo Faro, por exemplo, também teve o salário reduzido para evitar a demissão da equipe de seu programa.

Segundo a publicação, o mais afetado com o retorno de Gottino foi Geraldo Luís que assumiu o Balanço Geral após a saída do jornalista no ano passado. Geraldo soube da volta de Reinaldo e consequentemente que havia perdido o comando do programa pela imprensa.

A Record prometeu um novo programa a Geraldo, mas sem dar mais detalhes. A emissora ficou em uma situação desconfortável e agora será difícil promover reduções salariais após a super contratação.

Gottino volta ao ‘Balanço Geral SP’ na próxima segunda (8). A Record negou o super salário e disse que o apresentador ganha o mesmo que os demais.