Saiba por onde anda Milena Toscano, musa de 'Fina Estampa'

Com a reprise de "Fina Estampa" no lugar das novelas atuais que deixaram de ter capítulos novos por conta da pandemia do coronavírus, alguns atores que há tempos não eram vistos nas telinhas da Globo retornaram à memória dos telespectadores.

Uma delas é Milena Toscano, que interpretou Vanessa na trama. Saiba por onde anda a artista. Depois de "Fina Estampa", Milena participou do Super Chef Celebridades, já demonstrando o seu amor pela culinária.

Em 2014, a atriz fez ainda "Malhação", antes de sair da emissora. Ela foi contratada pela Record TV em 2016, fazendo "Escrava Mãe" e "O Rico e Lázaro" (2017). Em 2018, foi contratada pelo SBT, onde participou de "As Aventuras de Poliana". Nos cinemas, atuou em "Memórias póstumas", "Olga" e "Sem Controle", em que fez cenas quentes. Em 2014, Milena também o fôlego dos admiradores posando em um ensaio sensual para a revista VIP.

Hoje aos 36 anos, a atriz apresenta o "Chá dos Sonhos: Lá vem o Bebê" no Discovery Home & Health. Casada com o empresário Pedro Ozores, ela é mãe do pequeno João Pedro, e se dedica a uma de suas paixões: culinária. No YouTube, ela mantém um canal em que ensina receitas variadas.