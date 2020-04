Saiba o que está por trás da separação de Whindersson e Luísa Sonza

Amazonas conta seus mortos em meio a uma crise política perigosa

Whindersson Nunes e Luísa Sonza pegaram a todos de surpresa ao anunciarem a separação nessa quarta-feira (29).

Apesar do comunicado ter sido feito ontem, o casal já não mora mais junto há duas semanas. A cantora voltou para casa da mãe no Rio Grande do Sul.

O fim do casamento foi resultado de várias diferenças entre eles. De acordo com a colunista Fabia Oliveira, a agenda de trabalho atribuladas, o círculo de amigos que já não é mais o mesmo e o afastamento entre eles fez a relação esfriar. As diferenças entre as famílias dos dois também contribuíram para a separação.

A relação já estava abalada há alguns meses e até então não sinal de traição envolvida no fim do casamento.