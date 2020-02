Sabrina Sato usa look cavadíssimo em ensaio de escola de samba

Sabrina Sato apostou em uma fantasia ousada para se apresentar no último ensaio da Gaviões da Fiel, nesta quinta-feira (13).

Com um look cavadíssimo, a apresentadora esbanjou simpatia e muito samba no pé: "Vamos com tudo! Um sentimento que arrasta multidões, canta Gaviões”, escreveu ela em uma postagem das redes sociais.

A fantasia usada por Sabrina tinha plumas, e franjas de cristais, além de ser cavado na parte da frente com fio-dental.