Rose Miriam posta foto na web e relembra momento em família com Gugu

A sala rosa do PS 28 de Agosto

A ex-companheira de Gugu Liberato, Rose Miriam, usou as redes sociais na madrugada desta segunda-feira (30) e relembrou um momento em família com o apresentador. Ela publicou uma foto do aniversário de um ano das filhas gêmeas deles, Sofia e Marina.

No clique, Rose escreveu como legenda: "Aniversário de 1 ano das minhas princesas". Não é a primeira vez que ela posta fotos antigas com os filhos, fruto do relacionamento com o apresentador. Na semana passada, ela compartilhou uma imagem com os filhos e Gugu em Portugal e legendou: "Nossa última viagem! Setembro de 2019".

Rose Miriam enfrenta uma luta para ter a união estável com Gugu Liberato reconhecida pela justiça, desde que o comunicador faleceu, em novembro do ano passado.