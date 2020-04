Rose Miriam posta foto aos beijos com Gugu Liberato e dispara: 'Encontro de uma só alma'

Wilson Lima, o governador do lockdown

Em comemoração ao 'Dia do Beijo', a médica Rose Miriam di Matteo, mãe dos filhos do apresentador Gugu Liberato, publicou uma foto em que os dois aparecem se beijando. Gugu morreu em novembro do ano passado após uma queda dentro de casa, nos Estados Unidos.

No clique, Rose escreveu: "Um beijo de verdade não é a soma de dois lábios, mas o encontro de uma só alma".

Rose luta na justiça pelo reconhecimento de 'união' com o apresentador para ter direito a uma parte da herança de Gugu Liberato.