Rose Miriam entrega 'carta na manga' à Justiça após suposto namorado de Gugu entrar em disputa

Perdendo na briga judicial pela herança de Gugu Liberato, principalmente após a entrada do suposto namorado do apresentador na Justiça, Rose Miriam di Matteo apresentou um novo documento para provar a união estável que teria com o apresentador.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do O Dia, Rose mostrou que ela e Gugu mantinham uma conta conjunta no Bank of America, nos Estados Unidos - a conta conjunta é um dos principais indícios levados em conta pela Justiça para o reconhecimento da união estável.

Rose mostrou também uma carta escrita pelo apresentador para ela: "Querida Rose, gostei muito de te ver e fico feliz em ver que você se realiza como médica, o que me deixa muito orgulhoso. Estou lendo o livro que você me deu, aos poucos, porque este final de ano está sendo bravo! Quero desejar um feliz Natal com saúde e muita paz. Vamos nos ver mais em 2001! Beijão, Gugu”.

A carta foi escrita em dezembro de 2000, antes do nascimento de João Augusto Liberato, primeiro filho dos dois, com 18 anos hoje - e que está contra a mãe no processo judicial.