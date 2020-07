Rodrigo Bocardi leva 'patada' de entrevistado durante telejornal

A ‘LISTA DOS 8’ e o impeachment do governador Wilson Lima

Por essa o Bocardi não estava esperando!!! pic.twitter.com/fkOKIFw13C — vitu (@_pretoribeiro) July 28, 2020

O apresentador Rodrigo Bocardi levou 'patada' de entrevistado nesta terça-feira (28), durante o "Bom Dia São Paulo", na TV Globo.

Ao entrevistar o presidente do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, Altino de Melo Prazeres Junior sobre a paralisação dos funcionários do Metrô paulistano, o jornalista fez duras críticas ao movimento e irritou o entrevistado.

"Como o sindicato enxerga uma greve, em meio à pandemia, de um serviço essencial que transporta milhões de pessoas que tiveram redução de seu salário, que estão em busca de emprego? Vocês acham razoável uma paralisação no meio de uma pandemia?", perguntou Bocardi.

O presidente do Sindicato rebateu aos questionamentos de Rodrigo Bocardi e aproveitou para criticar a notícia que vários bilionários brasileiros enriqueceram durante a pandemia do novo coronavírus.

O vídeo com a resposta às avessas de Altino Junior ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter, com mais de 68 mil curtidas e quase 20 mil compartilhamentos.