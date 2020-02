Roberto Carlos diz que Bolsonaro é 'bem-intencionado'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O cantor Roberto Carlos elogiou o presidente Jair Bolsonaro, no fim da tarde deste sábado (5), ao embarcar no tradicional Cruzeiro Emoções em Alto Mar, no Rio de Janeiro. Ele se mostrou otimista com o governo e defendeu o mandatário."Acho que o Bolsonaro é muito bem-intencionado. Ele tem tido muita dificuldade com o pessoal em volta dele. Mas acho ele bom e já tem conseguido algumas coisas. Vamos torcer pelo país, que está na mão dele", afirmou ele à imprensa, depois de chegar dirigindo seu Cadillac vermelho.