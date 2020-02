Roberto Carlos agradece Paulo Guedes por sugerir sua cidade natal em vez da Disney

Em mais uma edição do projeto “Emoções ao Mar”, o cantor Roberto Carlos, apoiador do Governo Bolsonaro, teceu elogios ao atual presidente e agradeceu ao Ministro da economia, Paulo Guedes, por ter indicado aos brasileiros que visitassem sua cidade natal, Cachoeira de Itapemirim, em vez da Disney. A sugestão do ministro foi polêmica durante a semana passada.

— Agradeço ao Paulo Guedes por ter sugerido. É bom para a economia da minha cidade. Cachoeiro tem algo especial. É uma cidade simples, mas atraente.

Segundo o Uol, ainda sobre o Governo, Roberto Carlos afirmou que Jair Bolsonaro é bom, bem-intencionado e tem dificuldades com que está a sua volta.

Ao ser questionado sobre Regina Duarte a frente da Secretaria de Cultura, o cantor disparou: "Regina é maravilhosa. Sou fã delá desde sempre. Por tudo que ela tem feito na carreira com talento e honestidade, eu acho que fará um bom papel em tudo isso aí “.