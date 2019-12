Roberto Américo, ex-noivo de Monick Camargo se pronuncia após acusação de agressão

O ex-noivo de Monick Camargo, o empresário Roberto Américo Júnior, se pronunciou na noite desta quarta-feira (18), sobre as acusações de agressão contra a ex-Fazenda.

"A Monick Camargo está dizendo que eu bati nela, eu agredi, ela apanhou. Olha só como está o meu rosto, o quanto que eu apanhei. Estou registrando esse vídeo para me defender", disse Américo em um vídeo obtido pelo perfil de fofoca Gossip do Dia.

As declarações do empresário vieram logo após a Monick ter divulgado um vídeo relatando as agressões que sofreu. Nos stories da loira, ela conta que apanhou após ter se negado a participar de orgia com o ex-noivo. As postagens da moça foram apagadas logo depois.