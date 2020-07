Roberta Miranda 'perde a linha' ao reagir a nudes de Tiago Iorc

Wilson Lima vence a batalha política

'Deu a louca' em Roberta Miranda após a cantora ver os supostos nudes vazados de Tiago Iorc. A artista fez diversos posts no Twitter sobre o assunto.

Não satisfeita, Roberta gravou um vídeo cantando "Eu amei te ver, eu amei te ver, mas depois que vi estou a correr", em referência à música de Iorc, "Eu amei te ver". Ela compartilhou um vídeo de seu cachorrinho de estimação e escreveu: "Eu sei do que você tá com medo, tá assustado, né meu filho? Até ele perdeu o sono vendo o troféu do @tiagoiorc!! Mamãe não mostrará mais está imagem tá BB.".

#euameitever mas depois q vi estou a correr pic.twitter.com/RgBUaiwd3O — Roberta Miranda (@RobertaMiranda1) July 15, 2020





Outro famoso a se impressionar com suposto o atributo do cantor foi Whindersson Nunes.

Até o momento, Tiago não se pronunciou sobre o assunto, e inclusive teve dois novos nudes vazados nesta quarta-feira. Clique aqui.