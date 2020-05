Rita Cadillac pede auxílio emergencial e é criticada por internautas: 'se manca'

Bolsonaro fica fortalecido e mais perigoso

A dançarina Rita Cadillac, de 65 anos, fez cadastro no site da Caixa Econômica para receber o auxílio emergencial do governo federal, no valor de R$600 reais, que é pago aos brasileiros que estão passando necessidades durante a pandemia do novo coronavírus.

“Pedi o auxílio sim. Como cidadã, pedi sim e, graças a Deus, veio em muito boa hora, porque ajudou a pagar a luz, a pagar telefone, a pagar tudo”, contou. Rita também revelou que estava sem emprego desde o começo da quarentena. “Eu, como cidadã, achei que tinha esse direito e foi aceito. Estou sem trabalhar desde março, então só sai dinheiro, não entra”, afirmou em entrevista ao programa Balanço Geral.

Os internautas não gostaram nada de saber disso e fizeram duras críticas à artista.“Nossa mulher, toma vergonha na cara, tu com essa IDADE APOSENTADA pegando auxílio de quem precisa, eu em, se eu fosse você eu tinha era vergonha na cara, tu ricona com várias CASAS E APARTAMENTOS querendo AUXÍLIO, se manca IDOSA em vez de pedir vamos DOAR para que está precisando”.

Rita rebateu: “Tô morrendo de rir. De onde vc tirou que sou rica?”.