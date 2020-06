Repórter Marina Araújo conta momentos de terror após ter sido feita refém na Globo

A Operação Apneia, do MPE, e o direito da sociedade respirar

Após ter sido feita de refém sob a mira de uma faca, a jornalista Marina Araújo usou as redes sociais nesta quarta-feira (10) para agradecer as mensagens de carinho e solidariedade. Ela contou que viveu uma "situação limite, incontrolável", depois que um homem invadiu às instalações da TV Globo, no Rio de Janeiro e exigiu a presença da jornalista Renata Vasconcellos.

"Agradeço imensamente pelas mensagens de solidariedade e carinho, depois do episódio de hoje. Me vi em uma situação limite, incontrolável, mas tentei manter a calma. Tive fé. Falei o que podia pra acalmar os ânimos. Contei histórias e deu certo. Ninguém se feriu. Agradeço ao coronel Heitor e a Renata [Vasconcellos]...E todos que ficaram ao meu lado até eu vir pra casa, hoje", disse Marina em um post no Instagram.

Na ocasião, o homem foi detido e Mariana foi liberada sem ferimentos. Renata, que estava comemorando o seu aniversário de 48 anos, interveio nas negociações.