Repórter da Globo toma atitude inesperada ao ser interrompido ao vivo

Um homem interrompeu o repórter Victor Ferreira ao vivo, neste sábado (25), com gritos de "Globo lixo", durante uma entrada do jornalista ao programa "Jornal GloboNews - Edição das 20h". O caso aconteceu no Rio de Janeiro.

Victor falava sobre o cancelamento da tradicional festa de Réveillon na cidade, quando o homem surgiu aos gritos com ofensas contra a emissora. constrangido, o repórter reagiu com uma atitude inesperada: "Eu estou trabalhando, com licença, a gente está ao vivo. Me desculpe Leila, não tem como trabalhar"

A imagem, então, voltou para o estúdio, com a apresentadora Leila Sterenberg. Após o ocorrido, Victor Ferreira retomou o 'ao vivo' e pediu desculpas.