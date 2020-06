Renata Fan ‘perde a paciência’ após ser criticada por não usar máscara

CPI retorna, abala governo e aliados recuam

Renata Fan se irritou com a repercussão de uma foto em que aparece sem máscara publicada em seu Instagram e aproveitou para rebater as críticas durante o programa “Jogo Aberto” nesta quarta-feira (24).

A apresentadora mandou os internautas “cuidarem da própria vida”. “As pessoas estão muito conscientes. Eu mesma, ontem, postei uma foto com a minha maquiadora e minha cabeleireira, e estava sem máscara... 'Renata, você é uma irresponsável!', 'Renata, você não usa máscara!'. Todo mundo tem a ver com a vida de todo mundo. Mas é o seguinte: você grava, termina e põe a máscara. Impressionante! As pessoas não cuidam da própria vida”, disse.

“Cuidem da própria vida como o jogador está cuidando do próprio kit, como jogador tem que se cuidar, como muitos não se cuidaram e estavam com o coronavírus. Está cheio de fiscais aí, e sem receber por isso. Eu fico brava com essas coisas. Fui parabenizar uma amiga”, completou.