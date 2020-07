Relato de Suzane Riediger sobre agressão vem à tona e internautas acusam ex-roteirista da Globo

Fugir de Cila para cair em CARíbdis

A influencer Suzane Riediger publicou um vídeo, em outubro do ano passado, em que relata ter sofrido agressões físicas de um ex-namorado. Sem citar nomes, a blogueira contou que em um dos casos, durante uma discussão, ela foi agarrada pelo braço por um ex-namorado, até que conseguiu se libertar e fugiu para outro cômodo da casa onde estavam

Ainda de acordo com os relatos de Suh, em outro momento de agressão, com outro ex-namorado, ele teria tentado lhe jogar pela janela do apartamento, uma altura do 10º andar de um prédio. Emocionada, ela contou que buscou ajuda de um terapeuta com o ex, mas que não deu certo.

O vídeo veio à tona após a blogueira voltar a comentar sobre casos de agressões às mulheres em seus stories. Os fãs da loira questionaram se o ex-namorado comentado em seu antigo vídeo seria o escritor e ex-roteirista da Globo, Frederico Elboni, e começaram a atacar o rapaz nas redes sociais.

Fred Elboni e Suh Riediger namoraram por aproximadamente 2 anos e terminaram no ano passado.