Regina Duarte diz que está 'de corpo e alma' com o governo Bolsonaro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Junto com a imagem de uma bailarina que tem um rato e um gato a seus pés, Regina Duarte fez sua primeira publicação nas redes depois de fechar um acordo com o governo Bolsonaro."Aceitei, afinal , período de noivado . Eu tinha outra saída ? Então... Uhúúú ...!!! , né?", disse, em referência ao convite feito pelo presidente para que assuma a pasta da Cultura depois que Roberto Alvim foi demitido do mesmo cargo por usar frases de Goebbles, ministro da Propaganda de Hitler, em vídeo.Com pontuação irregular, Regina escreveu que "as relações precisam passar pelo 'noivado'". Ela ainda não foi nomeada e acordou fazer testes a partir de quarta-feira para entender como funciona o órgão.Regina teme "correr o risco de dar com os burros n'água", embora tenha escrito que quer correr menos risco de "não dar com os burro n'agua"."Concorda ?", pergunta, para seus seguidores.A atriz ainda se disse "Feliz e AGRADECIDA" pelo imenso apoio amoroso recebido nos últimos dias. "Foi emocionante e muito lindo sentir que se aceitar a batalha tudo bem e se não aceitar, também"."To de corpo e alma com esse governo, vcs já sabem , apaixonada como sempre pelo meu país , louca pra contribuir com a produção da alegria e felicidade geral ...", prossegue."Me entrego ao que Deus e o Destino reservam pra mim, muito grata pela confiança de todos . Vou , como sempre tenho feito , dar o meu melhor pela causa da nossa Cultura . "