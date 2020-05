Regina Duarte diz que é vítima de 'venenosos' da imprensa em rede social

Polícia Federal corta na carne e sangra

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em uma publicação nas redes sociais, feita na manhã deste sábado (16), a secretária especial da Cultura, Regina Duarte, atacou a imprensa e disse ser vítima de "matérias tendenciosas, maldosas, fakes, venenosos".

Desde que foi nomeada para chefiar a secretaria da Cultura -atualmente vinculada ao Ministério do Turismo-, Regina tem sofrido com críticas da ala ideológica do governo Bolsonaro e da classe artística.

Seu secretário adjunto da pasta, Pedro Horta, foi exonerado do cargo nesta sexta (15), em decisão publicada no Diário Oficial e assinada pelo ministro Walter Braga Netto (Casa Civil).

O advogado chegou à secretaria adjunta no final de abril, após ter sido chefe de gabinete de Regina. Antes do governo, ele era o responsável pelo departamento comercial da Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo).

É a primeira vez que a atriz se manifesta desde a demissão, embora não tenha comentado o assunto diretamente. "Em breve vocês poderão ver os resultados da Cultura que quero pro meu país, acontecendo sob minha gestão", escreveu.

Na quinta (7), Regina encerrou uma entrevista a uma emissora de TV CNN ao ser confrontada com críticas feitas pela atriz Maitê Proença.

"O que você ganha com isso? Quem é você que está desenterrando uma fala da Maitê [Proença] de dois meses atrás? Eu não quero ouvir, ela tem o meu telefone. Eu tinha tanta coisa para falar, vocês estão desenterrando mortos", disse Regina, colocando fim à entrevista concedida à CNN Brasil.

Ela ficou irritada quando a emissora mostrou um vídeo enviado nesta quinta por Maitê pedindo que a secretária desse soluções para a classe artística em meio à pandemia.

Ela também minimizou a ditadura militar, a tortura e as mortes pelo novo coronavírus no Brasil. Por outro lado, o desempenho de Regina foi bem avaliado por Bolsonaro e, segundo assessores do mandatário, deram uma sobrevida à atriz no cargo.