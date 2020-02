Regina Casé cai no choro ao ver neto indo para escola pela primeira vez

Regina Casé compartilhou com os fãs a emoção que sentiu ao ver o neto, Brás, indo a escola pela primeira vez.

Com um vídeo no Instagram, a atriz mostrou o menino fazendo poses para foto de recordação e publicou um texto emocionante.

"Dia de fortes emoções! De manhã quase morri com Roque indo pro Fundamental e à tarde me acabei de chorar com Brás indo pela primeira vez pra Escola!! Ele ficou impressionadíssimo de me ver chorando… Mas não deu pra segurar! Muita mudança! Muita emoção! Grandes ritos de passagem! e na sequência uma montanha de cenas arrasadoras da novela pra gravar…”, escreveu.