Record autoriza ida de Xuxa à Globo após pedido de demissão

Depois de pedir a demissão da Record, Xuxa poderá voltar à antiga casa, a Rede Globo, para participar de dois programas. A Record autorizou a apresentadora participar do "Altas Horas" e do Lady Night, com Tatá Werneck - que já tentava entrevistar Xuxa há mais de um ano, mas a participação era sempre vetada pela emissora concorrente.

Segundo Patrícia Kogut, do jornal O Globo, Xuxa também deve aparecer na nova temporada do programa humorístico "Vai Que Cola", do Multishow.

De acordo com o Notícias da TV, no final de setembro, Xuxa e Record deverão bater o martelo sobre o contrato de cinco anos. A apresentadora pediu demissão, a emissora não mostrou interesse em tentar convencê-la a permanecer na casa, e no máximo a apresentadora terá um contrato por obra, válido durante a exibição do programa ‘The Four Brasil’.

Xuxa chegou na Record recebendo R$ 1 milhão. Em 2017, o salário caiu para R$ 500 mil e caso decidisse ficar, o valor cairia ainda mais.