Reality 'Soltos em Floripa’ mostra sexo explícito entre participantes

O reality 'Soltos em Floripa’ está dando o que falar após exibir - sem censura - cenas quentes entre os participantes. Nas redes sociais, o programa está entre os assuntos mais comentados.

O primeiro episódio foi ar ontem (20) com cenas de sexo na casa e no chuveiro, com direito a gemidos que foram ouvidos pela casa inteira. Os participantes que estavam em um quarto privado ignoraram o edredom.

A proposta do reality consiste em deixar oito jovens, entre 21 e 26 anos, em uma casa luxuosa de praia em Santa Catarina com direito a festas, bebidas e muita pegação.