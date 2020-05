Raul Gil volta a ser internado em São Paulo

Risco de novas rebeliões nos presídios do Amazonas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Raul Gil, 82, voltou a ser internado na UTI do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, na noite desta sexta (1). Segundo informado pela assessoria de imprensa do SBT no sábado (2), o apresentador teve um hemotórax (derramamento de sangue na cavidade pleural) devido a uma perfuração no pulmão, decorrente do acidente que sofreu no domingo de Páscoa (12), quando trincou duas costelas ao cair da escada de sua residência.

De acordo com boletim médico divulgado pelo hospital, o comunicador foi submetido a uma cirurgia para correção do hemotórax, que "ocorreu sem complicações", "encontra-se estável, respirando sem uso de aparelhos", permanecendo em observação na UTI. A assessoria do SBT disse que o apresentador passa bem e deve sair da UTI nos próximos dias. Raul estava em casa desde 20 de abril, quando recebeu alta da hospitalização causada pelo acidente.

Na ocasião, Raul Gil fez o teste para o novo coronavírus, e o resultado foi negativo. "Ele ficou em um andar separado dos pacientes com coronavírus, tanto ele como o seu filho Raul Gil Júnior [diretor de TV, conhecido como Raulzinho] fizeram o teste", informou a assessoria do apresentador, à época.

Em setembro, Raul Gil foi internado em um hospital de São Paulo após sofrer com um quadro de arritmia cardíaca. "Fiz 20 e poucos exames e saíram todos maravilhosos, inclusive pela minha idade. [...] Deu uma arritmia e meu médico falou: 'Você terá que ficar uma noite aqui no hospital para a gente dar um jeito nisso'. E eu fiquei. Mas eu rezei muito, pedi muito para Deus, porque não estava voltando ao normal", disse ao TV Fama, uma mês após o ocorrido.