Rapper Hungria fura quarentena com festinha após live incentivando isolamento

O lockdown e as lições do juiz Ronnie Frank Stone

O rapper Hungria movimentou as redes sociais com uma live solidária nessa quarta-feira (6) incentivando o isolamento social, mas logo após o show fez uma festinha em casa com amigos.

Nas imagens que circulam na internet, cerca de 20 pessoas aparecem bebendo e conversando sem qualquer medida de proteção.

Não demorou muito para que Hungria fosse criticado nas redes sociais.