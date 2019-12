Ram Dass, 'guru de Harvard' pioneiro no estudo do LSD, morre aos 88

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Conhecido por ser um dos primeiros pesquisadores a defender o consumo de LSD e se tornar um ícone espiritual que inspirou George Harrison, o professor e guru americano Ram Dass morreu aos 88 anos.De acordo com o New York Times, ele foi encontrado em sua casa no Havaí no domingo (22). A causa para a morte não foi confirmada.Ram Dass era psicólogo e atuou como professor na renomada Universidade de Harvard nos anos 70. Foi na instituição que ele se conectou a Timothy Leary e mergulhou no estudo das drogas psicodélicas.No final da década, ele se aventurou na Índia e estudou com o guru hindu Neem Karoli Baba, que daria a Alpert seu novo nome, Ram Dass, que significa "Servo de Deus" em hindu.Quando retornou aos Estados Unidos, Ram se tornou guru, dando palestras por todo o país e, principalmente, lançando o popular livro "Be Here Now" em 1971, que venderia mais de dois milhões de cópias.A primeira parte do livro conta sobre a transformação em Ram Dass, que inspirou George Harrison na música intitulada "Be Here Now", em 1973, do álbum Living in the Material World.Em 1997, Dass sofreu um derrame hemorrágico que o deixou parcialmente paralisado e incapaz de falar. Com o passar do tempo, ele recuperou a fala e voltou a dar aulas pela internet.