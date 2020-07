Rafaella Santos e Gabigol reatam namoro

Retomada das aulas no Amazonas é medida de alto risco

Rafaella Santos e Gabigol estão juntos novamente. Os dois reataram o namoro no início desse mês, segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles.

Os dois levantaram as suspeitas de reconciliação há alguns dias quando posaram em lugares parecidos no stories. Esta semana, o casal foi flagrado jantando em uma pizzaria no Rio de Janeiro.

Ainda segundo o colunista, a irmã de Neymar está passando uma temporada na casa do jogador do Flamengo, no Rio.