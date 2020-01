Rafaella está grávida de Gabigol de 5 meses e mostra barriga em foto; saiba detalhes

Rafaella Santos está grávida de 5 meses, esperando um filho do atacante Gabigol, segundo o colunista Leo Dias. Nesta terça-feira (21), a irmã de Neymar mostrou sua barriguinha durante uma viagem a África, acompanhada da mãe. Saiba detalhes sobre a situação:

Segundo Leo Dias, em outubro, Rafa e Gabigol revelaram a gravidez apenas para amigos e na época, a assessoria da moça negou veementemente. Já hoje, a resposta da assessoria mudou, sem negar ou confirmar a informação, dizendo que Rafaella "se pronunciará de forma espontânea".

O motivo do silêncio da irmã de Neymar sobre a situação seria por conta do término do namoro com Gabigol e a reação negativa que o pai, Neymar, teve. Desafeto do atacante, ele foi o último a saber da situação.

Já a mãe de Rafaella, Nadine, está tentando acalmar os ânimos na família e ainda tentava que a filha se reconciliasse com o jogador. Pelo menos, até ficar sabendo das conversas íntimas que Gabigol teve com uma modelo.

Segundo fontes de Leo Dias, Gabigol não quer reatar o namoro, mas irá assumir suas responsabilidades como pai.

A assessoria de Gabigol também se pronunciou afirmando que se o jogador quiser, irá se pronunciar por conta própria. "Assuntos pessoais procuramos nos envolver o menos possível. Se tiver algum pronunciamento sobre o próprio jogador faria de forma espontânea, sem especulações e fofocas." .