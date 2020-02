Rafa Vitti posta vídeo com declaração romântica para Tata Werneck e derrete seguidores

Rafa Vitti fez um post neste sábado (15) comemorando o Valentine's Day atrasado com Tatá Werneck. O ator compartilhou um vídeo fofo com a humorista, e fez uma declaração que deixou os seguidores emocionados, confira na íntegra o que ele escreveu:

"Quem ama posta e eu te amo em demasia...pra sempre e sempre minha namorada, meu amor, minha esposa ( é...virei adulto)obrigado pela família e por me amar...esse video é do valentines day do ano passado, pouco antes a gente descobrir a vinda da Clara Maria ao mundo... de lá pra cá, uma saga!!!! E hoje temos nosso tesouro nos braços para amar e cuidar…

Essa frase é clichê mas os clichês não são clichês a toa... sábio Gandhi, “não existe caminho para felicidade. A felicidade é o caminho” te amo te amo te amo companheira de caminhada. @tatawerneck".