Rafa Kalimann tem bumbum abocanhado por cachorro em vídeo

Rafa Kalimann levou uma mordida no bumbum enquanto gravava um vídeo na área externa de sua mansão nesta terça-feira (21).

A ex-BBB e agora contratada da Globo contou aos seguidores que estava pulando na grama quando o cachorro, Alfredo, surgiu "atacando" o seu bumbum.

O Alfredo atacando a Rafa e a soso chorando, meubdeus jkkkkkkkkkkkkk tadinha pic.twitter.com/bC5SYS76XO — Louise (@louisemoon97) July 21, 2020

Com a cena, a sobrinha de Rafa se assustou e acabou chorando. A mordida, no entanto, não foi um ataque, mas uma brincadeira do cachorro, e Rafa tranquilizou a menina. "Estava gravando um vídeo e o Alfredo me atacou!", disse ela, que riu ao contar a situação: "Eu falei que ele era ciumento né? Mal deixou eu gravar meu primeiro vídeo e me tornar oficialmente uma TikToker".