Rafa Kalimann quebra o silêncio sobre ser pivô de término entre Maiara e Fernando Zor

A Ex-BBB Rafa Kalimann, se pronunciou por meio de sua assessoria, sobre ter sido apontada como pivô do fim do relacionamento entre os sertanejos Maiara e Fernando Zor.

De acordo com a assessoria, Rafa é amiga dos sertanejos e teria chegado a ligar para Maiara, na tentativa de esclarecer os rumores. A cantora teria deixado de seguir a ex-BBB, mesmo após terem gravado um vídeo para o canal de Rafa no YouTube. Confira a nota:

"Rafa é, há muitos anos, amiga de Fernando Zor e de Maiara, e a relação entre eles é respaldada no respeito, assim como as interações em suas redes sociais. Rafa ressalta ainda que conversou com Maiara, hoje cedo, quando ela esclareceu não haver nenhum envolvimento da ex-BBB na separação e afirmou que deixou de seguir outras pessoas, não sendo nada pessoal. Rafa, inclusive, gravou com o casal para seu canal no YouTube e torce pela felicidade dos dois, não entendendo o motivo de deduzirem tal envolvimento no rompimento".

O namoro de Maiara e Fernando teria terminado na última sexta-feira, enquanto estavam em um resort. Segundo a colunista Fábia Oliveira, o motivo do término foi a curtida que o cantor deu na foto de biquíni de uma mulher que é amiga dos dois. Ao que tudo indica, essa mulher é Rafa Kalimann. A curtida de Fernando permanece na foto mais recente de biquíni da ex-BBB.