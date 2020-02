Príncipe William e Kate Middleton planejam diminuir funções reais, diz site

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Príncipe William e Kate Middleton começaram a aparecer mais em eventos e a desempenhar mais funções na realeza britânica depois que Harry e Meghan Markle resolveram deixar suas funções.Porém, de acordo com o site da revista norte-americana US Weekly, a ideia de ambos é desacelerar. Fontes do site dizem que eles querem se aproximar mais dos três filhos: George, 6, a princesa Charlotte, 4 anos, e o príncipe Louis, de quase dois anos.Os meninos terão um recesso entre os dias 17 e 21 de fevereiro, e essa será a primeira "fuga" dos pais com os filhos.Já o príncipe Harry e sua mulher, a atriz Meghan Markle, recusaram convite para apresentar o prêmio de melhor filme na cerimônia do Oscar, realizada na noite do último domingo (9), em Los Angeles. A informação é da revista Hello!.De acordo com uma fonte ouvida pela publicação, o casal ficou lisonjeado com o pedido, mas decidiu não aceitar o convite.O casal está atualmente no Canadá -eles já anunciaram que querem se dividir entre o país norte-americano e o Reino Unido.