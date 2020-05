Às pressas, Silvio Santos substitui telejornal do SBT por programa de fofocas, diz site

Bolsonaro fica fortalecido e mais perigoso

Em meio a uma série de mudanças nas últimas semanas, Silvio Santos resolveu fazer mais uma, e às pressas, neste sábado (23). Segundo o site Notícias da TV, o dono do SBT resolveu retirar da programação de hoje o "SBT Brasil", substituindo o telejornal por uma reprise do programa de fofocas "Triturando".

Depois do Programa do Raul Gil, vai ao ar o WWE Brasil, e em seguida o "Triturando" da sexta-feira (22) vai ao ar mais uma vez. Depois, a grade segue normalmente.

Ainda de acordo com a publicação, Silvio Santos se agradou do "Triturando" e já havia decidido colocar o programa aos sábados, mas a ideia era colocá-lo no lugar da luta-livre, e não no lugar do telejornal. No site oficial do SBT, no entanto, a grade permanece com o SBT Brasil até o momento, às 19h45.

Recentemente, Silvio retirou do "Triturando" Lívia Andrade e Mara Maravilha, as substituindo às pressas por Ana Paula Renault e Flor.