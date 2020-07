Prendado, Rodrigo Hilbert volta a mostrar talento e é ovacionado: 'injustiça ter só um'

Sobre o ‘atentado’ ao apresentador da Rede Diário

Rodrigo Hilbert voltou a ser assunto nas redes sociais ao mostrar mais um talento nas redes sociais. Dessa vez, o ator que sabe fazer de tudo um pouco apareceu construindo uma ponte com os filhos João e Francisco, de 12 anos.

“Mostrei para as crianças um pouco do que eu fazia na minha infância. A ponte do rio que não cai!”, brincou ele, que foi super ovacionado nas redes sociais.



Foto; Reprodução Instagram

Neste sábado (25), o marido de Fernanda Lima apareceu cozinhando com a mãe no programa ‘É de Casa’ e os internautas piraram. “Rodrigo Hilbert existe mesmo ou foi criado em algum laboratório? Não é possível esse homem”, comentou uma internauta.

“Rodrigo Hilbert nos TT's eu já penso que o cara fez uma jangada com as sobras de uma casa demolida pelo ciclone bomba em SC e cruzou o atlântico enquanto cozinhava na jangada”, brincou outro sobre as habilidades do ator.

“Meu sonho de homem é o Rodrigo Hilbert. Bonito pra crl, gostoso pra crl, cozinha, cuida da casa, pinta, faz marcenaria, anda de bike, é mente aberta. O filho da mãe é completo”, elogiou outra pessoa.

“Só acho que se for pra clonar o ser humano deviam clonar o Rodrigo Hilbert, pq é uma injustiça muito grande ter um só…”, escreveu outra.