Por medo do coronavírus, Meghan Markle proibe Harry de viajar para ver o pai

A duquesa Meghan Markle proibiu o marido, Harry, a viajar para encontrar o pai, o príncipe Charles após saber que o sogro está com coronavírus. Ela tem medo que outros membros da família sejam infectados pela doença.

Segundo o Daily Mail, Meghan disse a Harry que "sob nenhuma circunstância aceita que ele viaje para qualquer lugar agora” e lamenta o fato de o marido se sentir “impotente" com a situação. O momento é delicado, mas de acordo com a publicação, a pandemia do Covid-19 tem aproximado a família Real.