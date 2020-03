Por conta do coronavírus, as gravações de 'Greys Anatomy' são suspensas

Bolsonaro não é um homem mau

As gravações da série "Grey's Anatomy" foram suspensas por medida de segurança contra o coronavírus e deve seguir pelas próximas três semanas, segundo a Folha de São Paulo. As séries que já estão no ar e que filmaram toda a temporada seguem o trabalho normalmente, já a produção de 16 programas pilotos da Disney também foram adiadas.

O adiamento da produção de programas e séries é o efeito que o coronavírus teve em Hollywood, principalmente após a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarar que o vírus se trata de uma pandemia.

Nos últimos dias, várias datas de lançamento de filmes foram adiadas, incluindo as de "Mulan" e "Os Novos Mutantes".