Polícia encerra show clandestino com Bruno, da dupla com Marrone, em meio à pandemia

Em meio à pandemia do novo coronavírus, cerca de 40 pessoas participaram de uma festa que contou com a apresentação do cantor sertanejo Bruno, da dupla com Marrone, neste sábado (27). A Polícia Militar foi acionada e encerrou o evento. O caso aconteceu em Caldas Novas, em Goiás.

De acordo com o Sistema Globo, o dono do evento disse que era uma comemoração de aniversário com apenas amigos e familiares. Nas redes sociais, circulam vídeos onde o cantor Bruno aparece se apresentando ao lado de músicos que o acompanham nos shows. Ao site, a assessoria de imprensa do artista disse que ele foi contratado para cantar em uma confraternização em família e que, somente ao chegar ao local, percebeu que havia uma quantidade maior de convidados do que haviam lhe informado. O cantor Bruno já não estava mais no local quando os policiais chegaram.

Ainda de acordo com a publicação, a polícia registrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) contra o organizador da festa e a Secretaria de Meio Ambiente de Caldas Novas informou que foi ao local e que fez um auto de infração contra o dono do evento por desobediência aos decretos municipais. A multa pode chegar a mais de R$ 30 mil.