Pocah sensualiza de biquíni neon e arranca suspiros dos fãs

Foto: Reprodução / Instagram

A funkeira Pocah mexeu com as emoções dos fãs após compartilhar uma foto pra lá de ousada em seu Instagram, na noite desta quarta-feira (12).

A funkeira surgiu fantasiada com uma lingerie preta e laranja neon, além de um avental bastante sugestivo. Ela sensualizou e deixou os fãs babando ao posar com o dedo na boca. Na legenda, ela escreveu: "Já assistiram pegando fogo hoje?". A musa se refere à música que lançou e divulgou em todas as redes sociais.

O hit 'Pegando fogo' já tem mais de 2 milhões de visualizações em 6 dias.