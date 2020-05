Petra, filha de Maurício Mattar, revela que não fala com pai há 8 meses: 'não faço questão'

A Culpa é do Supremo

Petra Mattar, filha de Maurício Mattar, chocou os fãs ao revelar que não fala com o pai há 8 meses, desde que brigaram, em meados de setembro do ano passado.

Nos stories publicados em seu instagram, nesta quarta-feira (26), a influencer contou que recebe muitas perguntas sobre a relação com o pai, Maurício Mattar, e respondeu sem papas na língua. "A frequência que eu falo com meu pai é zero porque não falo com ele faz oito meses já. A gente brigou faz oito meses e não nos falamos", contou.

Os seguidores também questionaram o relacionamento de Petra com os irmãos e ela disse que fala com Luan, seu irmão mais velho, mas que não conversa com Rayra e nem acompanha o crescimento da irmã caçula, a pequena Ilha, devido a briga com o cantor.

Sem revelar os motivos, a influencer explicou o porquê do afastamento. "Eu não faço questão de tê-los na minha vida. Assim como eles não fazem questão. E tudo bem. Não é porque é pai e filho que a gente tem obrigação de estar um na vida do outro", finalizou.

Petra Mattar é filha de Maurício Mattar com a empresária Fabiana Sá.