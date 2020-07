Perfil de Naldo Benny é hackeado e fotos nuas são expostas

Sobre ‘ética bandida’ e intrusos no governo do Amazonas

O perfil no Instagram do cantor Naldo Benny, foi invadido nesta madrugada (21) por hackers que pediam nudes de mulheres. Não demorou muito para as fotos de diversas usuárias tivessem suas fotos peladas expostas no perfil oficial do cantor.

A esposa do cantor pedia nos comentários das fotos para que o perfil fosse denunciado, entretanto, vários fãs começaram a interagir com o invasor.

A exposição de mulheres fez com que a tag com o nome do cantor permanecesse como um dos assuntos mais comentados do Twitter.

Internautas logo criaram em memes: “O Instagram do Naldo Benny foi hackeado, certeza que a senha dele era Chris Brown”, postou um fã “Tadinho do Naldo mas eu ri disso”, comentou outro.