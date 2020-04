Pedro Scooby solta o verbo e diz que Luana Piovani quer ter vida que não pode

Socorro aos mais pobres é vital para conter coronavírus no Amazonas

Pedro Scooby resolveu soltar o verbo contra Luana Piovani, que publicou uma foto dos filhos para criticá-lo sobre o valor da pensão. “Aluguel dá mais que isso”, disse a atriz na ocasião.

O surfista divulgou um vídeo em que diz que Luana quer ter uma vida que não pode e rebateu as acusações da ex-mulher. “Eu não tô trabalhando e paguei o que pude e o que eu sei que é justo. Ela fala do valor do aluguel, mas se ela quer morar numa casa gigante a culpa não é minha. A gente tem que morar de acordo com o que a gente pode, ainda mais numa época que a gente tá vivendo agora de coronavírus”, disse.

Scooby disse ainda que Luana tenta lhe boicotar toda vez que ela está feliz.