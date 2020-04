Pedro Scooby rebate críticas sobre criação dos filhos: 'Problema está em você'

Gostemos ou não do governador, a hora é de união para tentar deter o coronavírus

O surfista Pedro Scooby voltou às redes sociais para rebater críticas sobre os cuidados com os filhos que teve com a atriz Luana Piovani. Ele e a atriz estão separados e já trocaram alfinetadas na internet sobre o assunto.

O filho mais velho do ex-casal, Dom, teria dito que pretende morar com o pai em um vídeo publicado por Scooby nas redes sociais. Um internauta comentou na publicação, mas o surfista não ficou contente com o comentário e rebateu.

"Só torcemos para que não coloque mais a vida do Dom em perigo como fez na Califórnia, quando deixou o garoto praticar wakeboard (sem capacete). As imagens estão até hoje na internet. Por essa e por outras, se a guarda for compartilhada que também seja vigiada", escreveu o seguidor.

Em resposta, Pedro Scooby escreveu: "Não era wakeboard, era wakesurf. E não se usa capacete, só colete! Estava em um lago público com capitania e tudo mais! Estava dentro da lei, por exemplo, quando meu filho anda de skate, ele usa capacete! O problema está em você, a sua vida deve estar muito vazia, aí está vindo aqui cuidar da dos outros!".