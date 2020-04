Pedro Scooby alfineta Luana Piovani na web: 'Ela quer me destruir'

Saiba porque o Amazonas está perdendo a guerra para o coronavírus

Em mais um capítulo da briga entre o surfista Pedro Scooby e a atriz Luana Piovani, Scooby resolveu contar sua versão sobre as acusações da ex-mulher, neste sábado (11), e usou sua conta oficial do Instagram para esclarecer sobre o valor da pensão dos três filhos do ex-casal.

“Para começar, nunca iria expor a foto dos meus filhos para julgar alguém na internet, muito baixo, porque nossos filhos não têm nada a ver com isso. [..] Segunda coisa: você não consegue me encontrar, Luana? Você me bloqueou no WhatsApp e no Instagram, você não me encontra porque não quer”, começou o desabafo.

Pedro Scooby falou que já conversou com os advogados sobre o tema e que ele paga o que pode para ajudar manter os filhos. Scooby também esclareceu que nesse período de coronavírus não está trabalhando e acusou a ex-mulher de boicotar seus projetos, disse o surfista em vídeo gravado nas redes sociais.

“Quando estou sozinho ou não estou fazendo nada, várias dessas vezes a gente voltou a ser amigo e esteve bem juntos, mas começava a namorar alguém ela vinha me julgar. Agora comecei um projeto e ela veio querer boicotar. […] Ela quer me destruir”, finalizou Pedro.