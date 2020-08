Paulo Gustavo comemora 1 ano do filho Romeu com texto emocionante

Paulo Gustavo comemorou nesta segunda-feira (3) o aniversário de 3 anos do filho, Romeu, e relembrou o nascimento do pequeno que teve complicações nas primeiras horas de vida.

Romeu e Gael, filhos de Paulo e Thales Bretas, vieram ao mundo via barriga de aluguel. “Há exatamente 1 ano, eu ganhei o maior presente da minha vida: Romeu! Não dá pra acreditar que 1 ano passou tão rápido assim! Quando ele nasceu e teve pneumotórax, eu vivi 11 dias de terror. Nasceu já na luta, não desistiu e nos mostrou desde os primeiros dias a sua força. O barulho do útero foi substituído, após o nascimento, por barulhos associados à dor. Hospital, UTI, aquelas coisas que a gente demora pra recuperar depois. Mas eu e Thales demos tanto, mas tanto amor pra ele, que tudo passou, essa página virou, a história andou e hoje ele é o menino mais fofo, mais alegre, mais feliz do mundo e o principal: cheio de saúde!

Minha vida mudou, foi uma reviravolta... E hoje eu tenho ele aqui, meu filho, meu parceiro, meu amor! Eu durmo e acordo todos os dias com o cheirinho dele! Filho, eu vou seguir a vida inteira do seu lado e você vai contar comigo até o último dia da minha vida! O aniversário é dele, mas quem agradece sou eu! 1 aninho, meu Deus! Eu tô andando pela casa com o olho vermelho cheio de lágrimas e emoção!! E daqui a 13 dias, eu volto aqui pra contar pra vocês do meu outro amor, do outro presente que a vida me deu, Gael! Viva Romeu! Viva o amor!”, escreveu.