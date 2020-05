Patixa Teló surpreende ao ser clicada pelo 'Street View' em Manaus

Bolsonaro fica fortalecido e mais perigoso

Manaus/AM - A celebridade do Amazonas Patixa Teló surpreendeu os seguidores ao ser 'capturada' pelas lentes do Street View em uma rua de Manaus.

Durante uma pesquisa no Google Maps pela rua General Carneiro, no bairro São Francisco, Zona Sul da cidade, é possível reconhecer a Patixa na imagem capturada pelo recurso do Google.

De acordo com os dados do site, a imagem é de 2019. O Street View é uma ferramenta do Google Maps que permite uma vista panorâmica de 360º de determinada localização mapeada pelo sistema.

Patixa Teló é um ícone amazonense com mais de 62 mil seguidores no Instagram.