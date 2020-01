Paolla Oliveira será rainha do bloco de Elymar Santos no Complexo do Alemão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Elymar Santos, 67, convidou a atriz Paolla Oliveira, 37, para ser a rainha de seu bloco no Carnaval do Rio de Janeiro.Santos terá um bloco chamado "Elymar pra Pular" no Complexo do Alemão, em Ramos, zona norte do Rio, segundo informou a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia.O artista promete reunir o que tiver de mais animado em seu repertório para fazer o povo dançar. A concentração do bloco será no encontro da estrada do Itararé com a avenida Itaoca, a partir das 14h, no sábado de Carnaval. O percurso será feito por toda estrada do Itararé até o largo do Itararé.Oliveira não resistiu e aceitou ao convite do cantor. "Vou dar uma apertada, porque eu desfilo no dia seguinte (na Sapucaí), mas vou estar lá prestigiando."A atriz é também rainha da bateria Grande Rio e até já gravou o clipe que mostra o novo samba-enredo 2020 da escola.O clipe foi lançado no canal do YouTube do produtor KondZilla, o maior do país. Nas cenas, Paolla aparece com dois looks diferentes: um branco e um vermelho com transparência. O tema do samba para o ano que vem é sobre intolerância religiosa.