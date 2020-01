Paolla Oliveira exibe look justinho durante ensaio para o carnaval

Paolla Oliveira já está se preparando para o carnaval e mostrou em seu Instagram na noite desta terça-feira (14), o ensaio na quadra da Grande Rio, escola de samba do grupo especial do Rio de Janeiro. A rainha de bateria da escola compartilhou o clique com um look todo cheio de pedras e um short jeans justinho.

“Hoje é dia de ensaio pro #Carnaval2020!!! ‘Bora’, @GrandeRio, ‘bora’ comunidade de Caxias”, escreveu na legenda.