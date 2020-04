Pai da namorada de Nego do Borel detona cantor: ‘canalha, manipulador’

A vida por um fio na porta de hospital em Manaus

O ortopedista Luiz Fernando Barreiros, pai de Duda Reis - namorada de Nego do Borel - usou as redes sociais para detonar o genro após ter dito que Luiz era contra o namoro por conta da sua cor de pele.

“Realmente esse cara é um canalha! Quer nos rotular como racistas, mas não comenta o quão bem recebido foi aqui em nossa casa durante muito tempo! Também não diz quais foram os motivos que nos levaram a ter tanto desprezo por ele!”, disse o ortopedista.

“Sempre se utiliza das mesmas táticas para se fazer de vítima: ser negro, ser do Borel, ser cantor de funk e ser uma pessoa de Deus! Adora se fazer de coitado! Não é nada disso: é um arrogante, prepotente, se acha o melhor! É um manipulador contumaz! É só ver o histórico dele na internet, como foi a relação com todas as namoradas, olhar as polêmicas que ele se meteu nos últimos tempos, os escândalos e por aí vai! Cuidado com o que você diz rapaz! Você não tem propriedade para isso!”, afirmou Luiz.

A reconciliação de Duda e Nego gerou uma crise na família da atriz. Ao postar uma foto com o cantor, a mãe de Duda comentou: “Nós três mesmo, porque a sua família você abandonou para ficar com quem já te maltratou”, disse, apagando o comentário em seguida.

A mãe de Duda ainda mostrou um print em que mostra ter sido bloqueada pela filha no Instagram. A atriz confirmou nesta sexta (24) que está tendo problemas com os pais: “Não romantizem todas as relações familiares. Não quero me expor e não vou, acho incorreto e como disse via Whatsapp para meus pais: Não compactuo com isso e problemas precisam ser resolvidos entre nós. Estou me sentindo muito desconfortável, mesmo. Sempre fui uma filha exemplar, pessoa do bem. Minha vida pessoal é minha, e de uma coisa posso falar: Eu nunca viraria as costas para um filho meu por discordar dele e por ele sair da minha bolha”.

Com informações da 'Quem'.