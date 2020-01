Pabllo Vittar surge nua em foto no banheiro: ‘Obra de arte'

Em um dos seus cliques ousados, Pabllo Vittar surgiu nua, cobrindo apenas a parte íntima com uma toalha branca, em sua conta no Instagram. A foi foi tirada em um banheiro de Manhattan, em New York.

“Eu pelada esse é o post”, escreveu a artista. Os fãs não pouparam elogios a drag queen: ”Vamos fazer a cena de Titanic e deixa eu te desenhar assim pessoalmente”, sugeriu um seguidor. "Viro sua mente com meu corpo sensual”, escreveu outro. "Aclamadah até nua”, elogiou.

Recentemente, Pablo Vittar teve o clipe de ‘Parabéns’ restrito pelo YouTube por aparecer segurando um copo de vodca e fez um longo desabado aos fãs.

“E a gente sabe também que têm vários outros videoclipes com conteúdo muito mais explícito, que não são restritos, não são banidos, nem sequer são lembrados. Mas atacam a drag queen a torto e a direito. Peço ajuda de todos os vitalovers que continuem ouvindo as músicas no Youtube, continuem ouvindo ‘Parabéns’ nas plataformas digitais e vamos sim fazer ‘Parabéns’ uma das músicas desse carnaval, querendo ou não. Diga não à censura seletiva. Preciso da ajuda de vocês.”, pediu a cantora.