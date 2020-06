Pabllo Vittar critica governo ao falar das mortes durante pandemia: 'faz vista grossa como se essas pessoas não existissem'

CPI enxerga duto por onde escorre dinheiro da saúde no Amazonas

Paulo Vittar participou do programa Altas Horas neste sábado (20) e aproveitou para criticar o posicionamento do governo no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus.

"A gente vê que o governo simplesmente faz vista grossa como se essas pessoas não existissem", disparou Pabllo.

Ao comentar sobre a marca de 50 mil mortes no país, a cantora afirmou: ”Fico muito triste quando acordo de manhã, ligo o jornal e já tem notícias tão ruins e devastadoras que acontecem com o desgoverno do país, com as pessoas morrendo, pessoas inocentes, que precisam da nossa ajuda, da nossa solidariedade nesse momento”.

Pabllo também cobrou uma postura da classe artística: "Nós artistas temos o dever de usar as nossas redes sociais e nossa voz”, finalizou.